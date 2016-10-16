Тимофей Калачев: «Спартак» поплакал после «Зенита» - и красно-белым помогли

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев после поражения от «Спартака» в гостевом матче РФПЛ высказал мнение, что красно-белые слабее ростовчан как команда.

- Не хочется плакать, но нас уже какую игру судят не очень хорошо…»Спартак» вот поплакал после «Зенита» — и им помогли, - сказал Калачев.

- Сказалась ли пауза на сборные? У «Ростова» уезжало в национальные команды 12 человек, а у «Спартака» — шесть?

- Нет. Просто «Спартак» как команда слабее.

«Спартак» в субботу дома обыграл «Ростов» со счетом 1:0 в матче десятого тура чемпионата России. Гол на 53-й минуте забил Денис Глушаков. Футболисты «Ростова» заканчивали встречу вдевятером - в концовке первого тайма прямую красную карточку получил Федор Кудряшов, а на 75-й за две желтые карточки с поля был удален Сесар Навас.