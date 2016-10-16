Тимофей Калачев: «Спартак» поплакал после «Зенита» - и красно-белым помогли
Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев после поражения от «Спартака»
в гостевом матче РФПЛ высказал мнение, что красно-белые слабее ростовчан как команда.
- Не хочется плакать, но нас уже какую игру судят не очень
хорошо…»Спартак» вот поплакал после «Зенита» — и им помогли, - сказал Калачев.
- Сказалась ли пауза на сборные? У «Ростова» уезжало в
национальные команды 12 человек, а у «Спартака» — шесть?
- Нет. Просто «Спартак» как команда
слабее.
«Спартак» в субботу дома обыграл «Ростов» со счетом 1:0 в матче десятого тура чемпионата России. Гол на 53-й минуте забил Денис Глушаков. Футболисты «Ростова» заканчивали встречу вдевятером - в концовке первого тайма прямую красную карточку получил Федор Кудряшов, а на 75-й за две желтые карточки с поля был удален Сесар Навас.
Матч
Голы
Глушаков 53 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Глушаков, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 68), Зобнин (Ещенко, 79), Ананидзе, Зе Луиш
Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Калачёв (Киреев, 40), Гацкан (Препелицэ, 72), Ерохин, Мевля, Нобоа, Полоз, Азмун (Байрамян, 46)
Предупреждения:
Фернандо, 30; Комбаров, 65 - Навас, 31; Гранат, 86; Ерохин, 90
Удаления:
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
15 октября 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция