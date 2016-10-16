Андрей Червиченко: У нас идет соревнование, кто лучше договорится с судьей

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение о победе красно-белых над «Ростовом» в матче десятого тура РФПЛ (1:0).

«Чтобы выигрывать, нужно научиться громко рыдать. Сначала ты плачешься, что судьи тебя душат, а в следующем матче судейство оказывается лучше некуда. После игры с «Зенитом» Денис Глушков задавался вопросом, нравится ли питерцам так выигрывать. Сегодня я понял, как нравится побеждать «Спартаку».

Посмотрите на статистику «Ростова». Уже сколько матчей они заканчивают вдесятером. А теперь посмотрите на выступление ростовчан в Европе. Где же там обилие этих карточек? Там борьба сложнее, но нет стольких нарушений, как в РФПЛ. Все потому, что «Ростов» мешает. У нас идет соревнование, кто лучше договорится с судьей. С такой игрой «Спартак» хочет стать чемпионом, но зачем? Чтобы кого-то порадовать?», - приводит «Чемпионат» слова Червиченко.

«Спартак» в субботу дома обыграл «Ростов» со счетом 1:0 в матче десятого тура чемпионата России. Гол на 53-й минуте забил Денис Глушаков. «Ростов» заканчивал встречу вдевятером - в конце первого тайма прямую красную карточку получил Федор Кудряшов, а на 75-й за две желтые карточки с поля был удален Сесар Навас.