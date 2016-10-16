Андрей Червиченко: У нас идет соревнование, кто лучше договорится с судьей
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение
о победе красно-белых над «Ростовом» в матче десятого тура РФПЛ
(1:0).
«Чтобы
выигрывать, нужно научиться громко рыдать. Сначала ты плачешься, что судьи тебя
душат, а в следующем матче судейство оказывается лучше некуда. После игры с
«Зенитом» Денис Глушков задавался вопросом, нравится ли питерцам так
выигрывать. Сегодня я понял, как нравится побеждать «Спартаку».
Посмотрите на статистику «Ростова». Уже сколько матчей они
заканчивают вдесятером. А теперь посмотрите на выступление ростовчан в Европе.
Где же там обилие этих карточек? Там борьба сложнее, но нет стольких нарушений,
как в РФПЛ. Все потому, что «Ростов» мешает. У нас идет соревнование, кто лучше
договорится с судьей. С такой игрой «Спартак» хочет стать чемпионом, но зачем?
Чтобы кого-то порадовать?», - приводит «Чемпионат» слова Червиченко.
«Спартак» в субботу дома обыграл «Ростов» со счетом 1:0 в матче десятого тура чемпионата России. Гол на 53-й минуте забил Денис Глушаков. «Ростов» заканчивал встречу вдевятером - в конце первого тайма прямую красную карточку получил Федор Кудряшов, а на 75-й за две желтые карточки с поля был удален Сесар Навас.
Матч
Голы
Глушаков 53 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Глушаков, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 68), Зобнин (Ещенко, 79), Ананидзе, Зе Луиш
Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Калачёв (Киреев, 40), Гацкан (Препелицэ, 72), Ерохин, Мевля, Нобоа, Полоз, Азмун (Байрамян, 46)
Предупреждения:
Фернандо, 30; Комбаров, 65 - Навас, 31; Гранат, 86; Ерохин, 90
Удаления:
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
15 октября 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция