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«Чеховские медведи» проиграли «Монпелье» в Лиге чемпионов

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Гандболисты «Чеховских медведей» проиграли французскому «Монпелье» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча четвертого тура группы C, прошедшая в субботу во Франции, завершилась со счетом 26:22 в пользу хозяев площадки.

В турнирной таблице «Чеховские медведи» делят третье-пятое места с македонским «Металлургом» и «Монпелье» - у трех команд по четыре очка, а лидируют испанская «Лонгроньо» и норвежский «Элверум», у которых по пять очков.

В следующем матче «Чеховские медведи» 22 октября сыграют на выезде со словацким «Татраном».

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