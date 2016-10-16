35 сэйвов Бобровского не спасли «Коламбус» в матче с «Сан-Хосе»
Хоккеисты
«Коламбуса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
проиграли «Сан-Хосе».
Встреча,
прошедшая в Коламбусе на льду «Нейшнвад-Арены», завершилась со счетом 3:2. В
составе гостей по шайбе забросили Миккель Бедкер, Джоэль Уорд и Патрик Марло. У
хозяев отличились Зак Веренски и Джош Андерсон.
Российский
вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отыграл почти 59 минут, парировав 35 из
37 бросков в створ.
Таким
образом, у «Сан-Хосе» стало четыре очка. У «Коламбуса» по-прежнему очков нет.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Коламбус» 22 октября в 02:00 (мск) примет «Чикаго», а «Сан-Хосе» 18 октября в 02:00 (мск) на выезде сразится с «Рейнджерс».
Матч
Коламбус - Сан-Хосе - 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)
Голы:
Бедкер (Кутюр, Диллон), 9:22 (0:1). Уорд (Бернс, Тьерни), 14:54 (0:2). Веренски (Аткинсон, Веннберг), 43:44 (1:2 - бол.). Марло (Бернс, Власич), 59:26 (1:3 - бол.). Андерсон (Хартнелл), 59:37 (2:3).
Место и дата
16 октября 02:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция