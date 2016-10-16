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35 сэйвов Бобровского не спасли «Коламбус» в матче с «Сан-Хосе»

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты «Коламбуса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Сан-Хосе».

Встреча, прошедшая в Коламбусе на льду «Нейшнвад-Арены», завершилась со счетом 3:2. В составе гостей по шайбе забросили Миккель Бедкер, Джоэль Уорд и Патрик Марло. У хозяев отличились Зак Веренски и Джош Андерсон.

Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отыграл почти 59 минут, парировав 35 из 37 бросков в створ.

Таким образом, у «Сан-Хосе» стало четыре очка. У «Коламбуса» по-прежнему очков нет.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Коламбус» 22 октября в 02:00 (мск) примет «Чикаго», а «Сан-Хосе» 18 октября в 02:00 (мск) на выезде сразится с «Рейнджерс».

Матч

Коламбус - Сан-Хосе - 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)

Голы:

Бедкер (Кутюр, Диллон), 9:22 (0:1). Уорд (Бернс, Тьерни), 14:54 (0:2). Веренски (Аткинсон, Веннберг), 43:44 (1:2 - бол.). Марло (Бернс, Власич), 59:26 (1:3 - бол.). Андерсон (Хартнелл), 59:37 (2:3).

Место и дата

16 октября 02:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция

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