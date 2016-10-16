35 сэйвов Бобровского не спасли «Коламбус» в матче с «Сан-Хосе»

Хоккеисты «Коламбуса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Сан-Хосе».

Встреча, прошедшая в Коламбусе на льду «Нейшнвад-Арены», завершилась со счетом 3:2. В составе гостей по шайбе забросили Миккель Бедкер, Джоэль Уорд и Патрик Марло. У хозяев отличились Зак Веренски и Джош Андерсон.

Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отыграл почти 59 минут, парировав 35 из 37 бросков в створ.

Таким образом, у «Сан-Хосе» стало четыре очка. У «Коламбуса» по-прежнему очков нет.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Коламбус» 22 октября в 02:00 (мск) примет «Чикаго», а «Сан-Хосе» 18 октября в 02:00 (мск) на выезде сразится с «Рейнджерс».