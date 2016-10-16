Пас Кучерова помог «Тампе-Бэй» одержать волевую победу над «Нью-Джерси»

Хоккеисты «Тампы-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Нью-Джерси».

Встреча, прошедшая в Тампе на льду арены «Амалии-Арены», завершилась со счетом 3:2. В составе гостей по шайбе забросили Джон Мур и Трэвис Зейджак. У хозяев, уступавших со счетом 0:2, отличились Стивен Стэмкос, Александр Киллорн и Валттери Фильппула.

Российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский отыграл весь матч, парировав 32 из 34 бросков. Российский защитник хозяев Никита Нестеров провел на льду 17 минут, нанеся один бросок, совершив три силовых приема, один раз заблокировав броско соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

оссийский нападающий «Лайтнинг» Владислав Наместников отыграл в матче 15 минут, нанес два броска, выполнив два силовых приема, окончив матч с показателем полезности «плюс один». Российский форвард хозяев Никита Кучеров провел на льду 14 минут, нанес два броска, отдал голевой пас, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Таким образом, у «Тампы-Бэй» стало четыре очка, а у «Нью-Джерси» осталось одно.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» 19 октября в 02:30 (мск) примет «Флориду», а «Нью-Джерси» 19 октября в 02:00 (мск) дома сыграет с «Анахаймом».