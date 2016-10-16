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«Вашингтон» одолел «Айлендерс», Овечкин и Кузнецов очков не набрали

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча, прошедшая в Вашингтоне на льду «Веризон-центра», завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев дублем отметился Даниэль Винник. У гостей отличился Райан Строум.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на льду 17 минут, нанес два броска, выполнил два силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один». Российский нападающий хозяев Александр Овечкин отыграл в матче 19 минут, нанес три броска, совершил два силовых приема, окончив матч с нулевым показателем полезности. Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на льду 15 минут, нанес два броска, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин провел на льду 14 минут, выполнил один силовой прием, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Вашингтон» 19 октября в 02:00 (мск) примет «Колорадо», а «Айлендерс» 17 октября в 01:00 (мск) примут «Анахайм».

Матч

Вашингтон - Айлендерс - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы:

Винник (Бигл, Карлсон), 11:58 (1:0). Строум (Бойчук, Нелсон), 13:49 (1:1 - бол.). Винник (Орпик, Алзнер), 27:46 (2:1).

Место и дата

16 октября 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

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