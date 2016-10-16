«Вашингтон» одолел «Айлендерс», Овечкин и Кузнецов очков не набрали
Хоккеисты
«Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной
лиги нанесли поражение «Нью-Йорк Айлендерс».
Встреча,
прошедшая в Вашингтоне на льду «Веризон-центра», завершилась со счетом 2:1. В
составе хозяев дублем отметился Даниэль Винник. У гостей отличился Райан
Строум.
Российский
защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на льду 17 минут, нанес два броска,
выполнил два силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, окончив
матч с показателем полезности «плюс один». Российский нападающий хозяев
Александр Овечкин отыграл в матче 19 минут, нанес три броска, совершил два
силовых приема, окончив матч с нулевым показателем полезности. Российский
форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на льду 15 минут, нанес два
броска, окончив матч с нулевым показателем полезности.
Российский
нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин провел на льду 14 минут, выполнил один
силовой прием, окончив матч с нулевым показателем полезности.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Вашингтон» 19 октября в 02:00 (мск) примет «Колорадо», а «Айлендерс» 17 октября в 01:00 (мск) примут «Анахайм».