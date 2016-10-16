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«Монреаль» уступил «Оттаве», Радулов очков не набрал

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты «Оттавы» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Монреалю».

Встреча, прошедшая в Оттаве на льду «Канадиен Тайр-центра», завершилась в серии буллитов со счетом 4:3. В составе хозяев по шайбе забросили Райан Дзингел, Зак Смит и Том Пайят, а Эрик Карлссон стал автором победного буллита. У гостей дублем отметился Джефф Питри, а еще один раз отличился Арттури Лехконен.

Российский защитник «Монреаля» Алексей Емелин провел на льду почти 19 минут, выполнил четыре силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «минус один». Другой российский защитник гостей Андрей Марков отыграл в матче 21 с половиной минуты, нанес два броска, совершил один силовой приема, дважды разблокировал броски соперника, окончив матч с показателем полезности «минус два». Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов провел на льду более 20 минут, нанес три броска, выполнил два силовых приема, окончив матч с нулевым показателем полезности. Тем не менее, Радулов реализовал свой послематчевый буллит.

Таким образом, «Оттава» набрала четыре очка. У «Монреаля» в активе три очка.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Оттава» 18 октября в 02:30 (мск) в гостях сыграет с «Детройтом», а «Монреаль» 19 октября в 02:30 (мск) примет «Питтсбург».

Матч

Оттава - Монреаль - 4:3 Б. (2:0, 0:1, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы:

Дзингел (Карлссон, Уайдмен), 6:37 (1:0). Смит (Райан, Уайдмен), 15:50 (2:0). Петри (Плеканец, Больё), 35:28 (2:1 - бол.). Лехконен (Уэбер, Дано), 42:50 (2:2). Петри (Гальченюк, Галлахер), 49:00 (2:3). Пайетт (Пажо, Дзингел), 57:27 (3:3).

Победный буллит:

Карлссон - 4:3.

Место и дата

16 октября 02:00, Скотиабанк Плэйс, Онлайн-трансляция

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