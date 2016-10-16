«Монреаль» уступил «Оттаве», Радулов очков не набрал

Хоккеисты «Оттавы» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Монреалю».

Встреча, прошедшая в Оттаве на льду «Канадиен Тайр-центра», завершилась в серии буллитов со счетом 4:3. В составе хозяев по шайбе забросили Райан Дзингел, Зак Смит и Том Пайят, а Эрик Карлссон стал автором победного буллита. У гостей дублем отметился Джефф Питри, а еще один раз отличился Арттури Лехконен.

Российский защитник «Монреаля» Алексей Емелин провел на льду почти 19 минут, выполнил четыре силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «минус один». Другой российский защитник гостей Андрей Марков отыграл в матче 21 с половиной минуты, нанес два броска, совершил один силовой приема, дважды разблокировал броски соперника, окончив матч с показателем полезности «минус два». Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов провел на льду более 20 минут, нанес три броска, выполнил два силовых приема, окончив матч с нулевым показателем полезности. Тем не менее, Радулов реализовал свой послематчевый буллит.

Таким образом, «Оттава» набрала четыре очка. У «Монреаля» в активе три очка.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Оттава» 18 октября в 02:30 (мск) в гостях сыграет с «Детройтом», а «Монреаль» 19 октября в 02:30 (мск) примет «Питтсбург».