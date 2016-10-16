«Монреаль» уступил «Оттаве», Радулов очков не набрал
Хоккеисты
«Оттавы» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
нанесли поражение «Монреалю».
Встреча,
прошедшая в Оттаве на льду «Канадиен Тайр-центра», завершилась в серии буллитов
со счетом 4:3. В составе хозяев по шайбе забросили Райан Дзингел, Зак Смит и
Том Пайят, а Эрик Карлссон стал автором победного буллита. У гостей дублем
отметился Джефф Питри, а еще один раз отличился Арттури Лехконен.
Российский
защитник «Монреаля» Алексей Емелин провел на льду почти 19 минут, выполнил
четыре силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с
показателем полезности «минус один». Другой российский защитник гостей Андрей
Марков отыграл в матче 21 с половиной минуты, нанес два броска, совершил один
силовой приема, дважды разблокировал броски соперника, окончив матч с
показателем полезности «минус два». Российский нападающий «Монреаля» Александр
Радулов провел на льду более 20 минут, нанес три броска, выполнил два силовых
приема, окончив матч с нулевым показателем полезности. Тем не менее, Радулов реализовал свой послематчевый буллит.
Таким
образом, «Оттава» набрала четыре очка. У «Монреаля» в активе три очка.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Оттава» 18 октября в 02:30 (мск) в гостях сыграет с «Детройтом», а «Монреаль» 19 октября в 02:30 (мск) примет «Питтсбург».
Матч
Оттава - Монреаль - 4:3 Б. (2:0, 0:1, 1:2, 0:0, 1:0)
Голы:
Дзингел (Карлссон, Уайдмен), 6:37 (1:0). Смит (Райан, Уайдмен), 15:50 (2:0). Петри (Плеканец, Больё), 35:28 (2:1 - бол.). Лехконен (Уэбер, Дано), 42:50 (2:2). Петри (Гальченюк, Галлахер), 49:00 (2:3). Пайетт (Пажо, Дзингел), 57:27 (3:3).
Победный буллит:
Карлссон - 4:3.
Место и дата
16 октября 02:00, Скотиабанк Плэйс, Онлайн-трансляция