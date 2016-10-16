«Миннесота» дома обыграла «Виннипег»
Хоккеисты
«Миннесоты» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
нанесли поражение «Виннипегу».
Встреча,
прошедшая в Сент-Поле на льду «Эксел Энерджи-центра», завершилась со счетом 4:3.
В составе гостей отличились Николай Элерс, Блейк Уилер и Марк Шайфли. У хозяев
по шайбе забросили Крис Стюарт, Мэтт Дамба, Эрик Стаал и Юнас Бродин.
Таким
образом, у «Миннесоты» стало два очка. Столько же очков по-прежнему у «Виннипега».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Миннесота» 19 октября в 03:00 (мск) примет «Лос-Анджелес», а «Виннипег» 18 октября в 03:00 (мск) дома сыграет с «Бостоном».
Матч
Миннесота - Виннипег - 4:3 (0:2, 3:0, 1:1)
Голы:
Элерс 18:49 (0:1). Уилер (Бафлин, Шейфли), 19:57 (0:2). Стюарт (Сутер, Спарджон), 27:25 (1:2). Дамба (Койву, Стюарт), 28:23 (2:2 - бол.). Стаал (Паризе, Койл), 35:00 (3:2). Бродин 54:08 (4:2). Шейфли (Бафлин, Перро), 59:41 (4:3).
Место и дата
16 октября 02:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция