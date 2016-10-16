«Миннесота» дома обыграла «Виннипег»

Хоккеисты «Миннесоты» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Виннипегу».

Встреча, прошедшая в Сент-Поле на льду «Эксел Энерджи-центра», завершилась со счетом 4:3. В составе гостей отличились Николай Элерс, Блейк Уилер и Марк Шайфли. У хозяев по шайбе забросили Крис Стюарт, Мэтт Дамба, Эрик Стаал и Юнас Бродин.

Таким образом, у «Миннесоты» стало два очка. Столько же очков по-прежнему у «Виннипега».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Миннесота» 19 октября в 03:00 (мск) примет «Лос-Анджелес», а «Виннипег» 18 октября в 03:00 (мск) дома сыграет с «Бостоном».