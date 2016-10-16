Голевой пас Зайцева помог «Торонто» обыграть «Бостон»
Хоккеисты
«Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
обыграли «Бостон».
Встреча,
прошедшая в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась со счетом43:1. В
составе хозяев по шайбе забросили Коннор Браун, Митчелл Марнер, Джеймс ван
Римсдайк и Милан Михалек. У гостей отличился Давид Пастрняк.
Российский
защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду более 19 минут, совершил два
силовых приема, трижды заблокировал броски соперника, отдал голевой пас,
окончив матч с показателем полезности «плюс один».
Российский
вратарь «Бостона» Антон Худобин отыграл весь матч, парировав 20 из 24 бросков в
створ.
Таким
образом, у «Торонто» стало три очка. У «Бостона» осталось два очка.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Торонто» 20 октября в 03:00 (мск) гостях сыграет с «Виннипегом», а «Бостон» встретится с «Виннипегом» 18 октября в 03:00 (мск) также на выезде.
Матч
Торонто - Бостон - 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Браун (Ханвик, Холланд), 2:14 (1:0). Марнер (Бозак, Зайцев), 11:56 (2:0). ван Римсдайк (Бозак, Гардинер), 13:13 (3:0). Пастрняк (Маршанд, Лайлс), 17:35 (3:1 - бол.). Михалек (Райлли, Маринчин), 43:56 (4:1).
Место и дата
16 октября 02:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция