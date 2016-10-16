Голевой пас Зайцева помог «Торонто» обыграть «Бостон»

Хоккеисты «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграли «Бостон».

Встреча, прошедшая в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась со счетом43:1. В составе хозяев по шайбе забросили Коннор Браун, Митчелл Марнер, Джеймс ван Римсдайк и Милан Михалек. У гостей отличился Давид Пастрняк.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду более 19 минут, совершил два силовых приема, трижды заблокировал броски соперника, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский вратарь «Бостона» Антон Худобин отыграл весь матч, парировав 20 из 24 бросков в створ.

Таким образом, у «Торонто» стало три очка. У «Бостона» осталось два очка.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Торонто» 20 октября в 03:00 (мск) гостях сыграет с «Виннипегом», а «Бостон» встретится с «Виннипегом» 18 октября в 03:00 (мск) также на выезде.