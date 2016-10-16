«Детройт» в гостях проиграл «Флориде»
Хоккеисты
«Флориды» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
уверенно обыграли «Детройт».
Встреча,
прошедшая в Санрайзе на льду «Би-Би-энд-Ти центра», завершилась со счетом 4:1.
В составе хозяев по шайбе забросили Винс Трочек, Колтон Севьюр, Александр
Барков и Джонатан Маршессо. У гостей отличился Даррен Хельм.
Российский
защитник «Детройта» Алексей Марченко отыграл в матче более 19 минут, нанес два
броска, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «минус
один».
В следующем матче регулярного чемпионата «Флорида» 19 октября в 02:30 (мск) в гостях сыграет с «Тампой-Бэй», а «Детройт» 18 октября в 02:30 (мск) примет «Оттаву».
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