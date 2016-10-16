Голевой пас Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Анахайм»
Хоккеисты
«Питтсбурга» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной
лиги переиграли «Анахайм».
Встреча,
прошедшая в Питтсбурге на льду «Консоль Энерджи-центра», завершилась со счетом
3:2. В составе победителей по шайбе забросили Иан Коул, Конор Шири и Фил
Кессел. У гостей отличились Кэм Фаулер и Кори Перри.
Российский
нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду более 19 минут, нанес три
броска, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «плюс один».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Питтсбург» 19 октября в 02:00 (мск) примет «Колорадо», а «Анахайм» 17 октября в 01:00 (мск) на выезде сразится с «Айлендерс».
Матч
Питтсбург - Анахайм - 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)
Голы:
Коул (Дэйли, Малкин), 11:46 (1:0). Фаулер (Гецлаф, Кеслер), 14:13 (1:1 - бол.). Шири (Каллен, Куниц), 22:03 (2:1). Кессел (Хорнквист), 27:58 (3:1 - бол.). Перри (Гецлаф), 30:27 (3:2).
Место и дата
16 октября 02:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция