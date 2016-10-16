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Голевой пас Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Анахайм»

Андрей Петухов
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Хоккеисты «Питтсбурга» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Анахайм».

Встреча, прошедшая в Питтсбурге на льду «Консоль Энерджи-центра», завершилась со счетом 3:2. В составе победителей по шайбе забросили Иан Коул, Конор Шири и Фил Кессел. У гостей отличились Кэм Фаулер и Кори Перри.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду более 19 минут, нанес три броска, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Питтсбург» 19 октября в 02:00 (мск) примет «Колорадо», а «Анахайм» 17 октября в 01:00 (мск) на выезде сразится с «Айлендерс».

Матч

Питтсбург - Анахайм - 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Голы:

Коул (Дэйли, Малкин), 11:46 (1:0). Фаулер (Гецлаф, Кеслер), 14:13 (1:1 - бол.). Шири (Каллен, Куниц), 22:03 (2:1). Кессел (Хорнквист), 27:58 (3:1 - бол.). Перри (Гецлаф), 30:27 (3:2).

Место и дата

16 октября 02:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

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