Голевой пас Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Анахайм»

Хоккеисты «Питтсбурга» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Анахайм».

Встреча, прошедшая в Питтсбурге на льду «Консоль Энерджи-центра», завершилась со счетом 3:2. В составе победителей по шайбе забросили Иан Коул, Конор Шири и Фил Кессел. У гостей отличились Кэм Фаулер и Кори Перри.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду более 19 минут, нанес три броска, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Питтсбург» 19 октября в 02:00 (мск) примет «Колорадо», а «Анахайм» 17 октября в 01:00 (мск) на выезде сразится с «Айлендерс».