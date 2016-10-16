Белью нокаутировал Флореса и вступил с перепалку с Хэем (видео)

33-летний британец Тони Белью защитил титул чемпиона мира по версии WBC в первом тяжелом весе в бою против американца Бенджамина Флореса.

Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершил досрочно в третьем раунде. При этом во втором раунде Флорес трижды побывал в нокдауне. Отметим, что первому нокдауну предшествовал удар ниже пояса. После очередного нокдауна в третьем раунде Флорес успел подняться до счета рефери «десять», но тот все равно принял решение снять американца с боя.

Добавим, что сразу после отмашки рефери Белью вступил в перепалку с другим британским боксером Дэвидом Хэем, который комментировал поединок. Белью перелез через канаты и спустился в зал, чтобы вызвать того на бой. В дело вмешалась охрана, которая разняла спортсменов.

Таким образом, теперь на счету Белью 28 побед (18 досрочно) и 2 поражения. На счету Флореса 32 победы (20 досрочно), 3 поражения и 1 ничья. Хэй, выступавший в последние годы в тяжелом весе, имеет в активе 28 побед (26 досрочно) и 2 поражения.

