Гол и пас Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Рейнджерс»
Хоккеисты
«Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной
лиги переиграли «Нью-Йорк Рейнджерс».
Встреча,
прошедшая в Сент-Луисе на льду «Скоттрейд-центра», завершилась со счетом 3:2. В
составе победителей по шайбе забросили Владимир Тарасенко, Пол Штястны и Алекс
Пьетранджело. У гостей отличились Крис Крайдер и Мика Зибанеджад.
Российский
нападающий «Сент-Луиса» Наиль Якупов провел на льду 12 минут, схлопотал две
минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности. Другой российский
форвард хозяев Владимир Тарасенко отыграл в матче 20 минут, нанес четыре
броска, один из которых достиг цели, отдал голевой пас, окончив матч с
показателем полезности «плюс один».
Российский
нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич провел на льду 16 минут, нанес один
бросок, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем
полезности «плюс один».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Сент-Луис» 19 октября в 05:00 (мск) на выезде сразится с «Ванкувером», а «Рейнджерс» 18 октября в 02:00 (мск) дома сыграют с «Сан-Хосе».
Матч
Сент-Луис - Рейнджерс - 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)
Голы:
Тарасенко (Парайко), 1:13 (1:0). Крейдер (Жирарди, Зибанежад), 5:25 (1:1). Штястны (Стеен, Фаббри), 17:32 (2:1). Петранжело (Штястны, Тарасенко), 22:28 (3:1 - бол.). Зибанежад (Холден, Крейдер), 22:58 (3:2).
Место и дата
16 октября 03:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция