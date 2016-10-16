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Гол и пас Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Рейнджерс»

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча, прошедшая в Сент-Луисе на льду «Скоттрейд-центра», завершилась со счетом 3:2. В составе победителей по шайбе забросили Владимир Тарасенко, Пол Штястны и Алекс Пьетранджело. У гостей отличились Крис Крайдер и Мика Зибанеджад.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Наиль Якупов провел на льду 12 минут, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности. Другой российский форвард хозяев Владимир Тарасенко отыграл в матче 20 минут, нанес четыре броска, один из которых достиг цели, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич провел на льду 16 минут, нанес один бросок, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Сент-Луис» 19 октября в 05:00 (мск) на выезде сразится с «Ванкувером», а «Рейнджерс» 18 октября в 02:00 (мск) дома сыграют с «Сан-Хосе».

Матч

Сент-Луис - Рейнджерс - 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Голы:

Тарасенко (Парайко), 1:13 (1:0). Крейдер (Жирарди, Зибанежад), 5:25 (1:1). Штястны (Стеен, Фаббри), 17:32 (2:1). Петранжело (Штястны, Тарасенко), 22:28 (3:1 - бол.). Зибанежад (Холден, Крейдер), 22:58 (3:2).

Место и дата

16 октября 03:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция

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