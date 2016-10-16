Гол и пас Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Рейнджерс»

Хоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча, прошедшая в Сент-Луисе на льду «Скоттрейд-центра», завершилась со счетом 3:2. В составе победителей по шайбе забросили Владимир Тарасенко, Пол Штястны и Алекс Пьетранджело. У гостей отличились Крис Крайдер и Мика Зибанеджад.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Наиль Якупов провел на льду 12 минут, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности. Другой российский форвард хозяев Владимир Тарасенко отыграл в матче 20 минут, нанес четыре броска, один из которых достиг цели, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич провел на льду 16 минут, нанес один бросок, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Сент-Луис» 19 октября в 05:00 (мск) на выезде сразится с «Ванкувером», а «Рейнджерс» 18 октября в 02:00 (мск) дома сыграют с «Сан-Хосе».