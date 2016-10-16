Латыш Майрис Бриедис нокаутировал британца Саймона Валлили

31-летний латвийский боксер Майрис Бриедис защитил пояс WBC Silver в первом тяжелом весе в поединке с 31-летним британцем Саймоном Валлили.

Бой был рассчитан на восемь раундов, но завершился досрочно. В третьем раунде Валлили оказался в нокдауне после удара по корпусу. Затем Бриедис провел серью атак, в результате которой рефери принял решение остановить бой.

Таким образом, теперь на счету Бриедиса 21 победа (18 досрочно), а на счету 9 побед (2 досрочно) и 1 поражение.