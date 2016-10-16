Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Сент-Луис3 : 2Рейнджерс
Футбол  Урал- : -Зенит
Хоккей  СКА- : -Витязь
Хоккей  Чикаго5 : 3Нэшвилл
Футбол  Оренбург- : -Томь
Футбол  Арсенал Тула- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Эркан Тепер сенсационно проиграл Кристиану Хаммеру

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Немецкий боксер турецкого происхождения Эркан Тепер потерпел поражение в поединке за вакантный титул чемпиона по версии WBO European немцу румынского происхождения Кристиану Хаммеру.

Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи раздельным решением отдали победу Хаммеру. Счет судейских записок 117-112, 116-112 и 113-115.

Таким образом, теперь на счету Хаммера 20 побед (11 досрочно) и 4 поражения, а на счету Тепера 16 побед (10 досрочно) и 1 поражение.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Без Фьюри и Кличко. За какими боями следить в октябреБез Фьюри и Кличко. За какими боями следить в октябреSovsport.ru рассказывает о десяти поединках месяца, которые могут скрасить октябрь.Владимир Хрюнов: До боя с Бриггсом Устинов проведет поединок с Чисорой, Вахом или ТеперомРоссийский боксер тяжелого веса Александр Устинов до поединка против американца Шеннона Бриггса проведете еще один поединок. Об этом заявил промоутер Устинова Владимир Хрюнов.Эркан Тепер нокаутировал Дэвида ПрайсаНемецкий боксер тяжелого веса Эркан Тепер нокаутировал британца Дэвида Прайса в бою за титул чемпиона по версии EBU.

Cпецпредложение