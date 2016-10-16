Эркан Тепер сенсационно проиграл Кристиану Хаммеру
Немецкий боксер турецкого происхождения Эркан Тепер потерпел поражение в поединке за вакантный титул чемпиона по версии WBO European немцу румынского происхождения Кристиану Хаммеру.
Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи раздельным решением отдали победу Хаммеру. Счет судейских записок 117-112, 116-112 и 113-115.
Таким образом, теперь на счету Хаммера 20 побед (11 досрочно) и 4 поражения, а на счету Тепера 16 побед (10 досрочно) и 1 поражение.
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