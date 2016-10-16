Эркан Тепер сенсационно проиграл Кристиану Хаммеру

Sovsport.ru рассказывает о десяти поединках месяца, которые могут скрасить октябрь.

Без Фьюри и Кличко. За какими боями следить в октябре

Без Фьюри и Кличко. За какими боями следить в октябре Sovsport.ru рассказывает о десяти поединках месяца, которые могут скрасить октябрь.