Голевой пас Анисимова помог «Чикаго» переиграть «Нэшвилл»

Хоккеисты «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Нэшвилл».

Встреча, прошедшая в Чикаго на льду «Юнайтед-центра», завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев льда. В их составе по шайбе забросили Ник Шмальц и Брент Сибрук, а Рихард Паник оформил хет-трик. У гостей отличились Колин Уилсон, Крэйг Смит и Виктор Арвидссон.

Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов провел на льду 15 с половиной минут, совершил один силовой прием, схлопотал две минуты штрафа, отдал голевой пас, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Другой российский форвард хозяев Артем Панарин отыграл почти 18 минут, нанес один бросок, совершил один силовой прием, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Таким образом, «Чикаго» набрал первые в сезоне два очка. У «Нэшвилла» в активе по-прежнему два очка.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Чикаго» 19 октября в 03:30 (мск) примет «Филадельфию», а «Нэшвилл» 19 октября в 03:00 (мск) дома сыграет с «Далласом».