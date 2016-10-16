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Голевой пас Анисимова помог «Чикаго» переиграть «Нэшвилл»

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Нэшвилл».

Встреча, прошедшая в Чикаго на льду «Юнайтед-центра», завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев льда. В их составе по шайбе забросили Ник Шмальц и Брент Сибрук, а Рихард Паник оформил хет-трик. У гостей отличились Колин Уилсон, Крэйг Смит и Виктор Арвидссон.

Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов провел на льду 15 с половиной минут, совершил один силовой прием, схлопотал две минуты штрафа, отдал голевой пас, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Другой российский форвард хозяев Артем Панарин отыграл почти 18 минут, нанес один бросок, совершил один силовой прием, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Таким образом, «Чикаго» набрал первые в сезоне два очка. У «Нэшвилла» в активе по-прежнему два очка.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Чикаго» 19 октября в 03:30 (мск) примет «Филадельфию», а «Нэшвилл» 19 октября в 03:00 (мск) дома сыграет с «Далласом».

Матч

Чикаго - Нэшвилл - 5:3 (3:1, 0:1, 2:1)

Голы:

Шмальц (Мотте), 6:36 (1:0). Сибрук (Кит, Кейн), 8:19 (2:0 - бол.). Паник (Кит, Хьялмарссон), 10:19 (3:0). Уилсон (Нил), 18:31 (3:1). Смит (Рибейро, Саббэн), 38:44 (3:2 - бол.). Паник (Хосса, Анисимов), 44:56 (4:2 - бол.). Арвидсон (Экхольм), 50:06 (4:3). Паник (Сибрук, Кейн), 58:29 (5:3).

Место и дата

16 октября 03:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

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