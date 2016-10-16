«Филадельфия» с Проворовым проиграла «Аризоне»
Хоккеисты
«Аризоны» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
переиграли «Филадельфию».
Встреча,
прошедшая в Глендейле на льду «Хила Ривер Арены», завершилась в овертайме со
счетом 4:3 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Шейн Доан, Мартин
Ганзал, Брэд Ричардсон и Оливер Экман-Ларссон. У гостей по разу отличились
Михаэль Раффль, Уэфн Симмондс и Мэтт Рид.
Российский
защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на льду 19 с половиной минут,
трижды заблокировал бросок соперника, совершил один силовой прием, окончив матч
с показателем полезности «плюс один».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Аризона» 19 октября в 02:30 (мск) на выезде сыграет с «Оттавой», а «Филадельфия» 19 октября в 03:30 (мск) в гостях сразится с «Аризоной».
Матч
Аризона - Филадельфия - 4:3 О.Т. (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)
Голы:
Доун (Голигоски, Дворак), 8:49 (1:0 - бол.). Раффль (Шульц, Мэннинг), 12:31 (1:1). Ханзал (Доми, Чикран), 14:17 (2:1). Ричардсон (Мартинук), 20:17 (3:1 - мен.). Симмондс (Жиру), 26:16 (3:2). Рид (Мэннинг, Конечны), 44:36 (3:3). Экман-Ларссон (Врбата, Ханзал), 63:12 (4:3).
Место и дата
16 октября 04:00, Джобинг.ком Арена, Онлайн-трансляция