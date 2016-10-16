«Филадельфия» с Проворовым проиграла «Аризоне»

Хоккеисты «Аризоны» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Филадельфию».

Встреча, прошедшая в Глендейле на льду «Хила Ривер Арены», завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Шейн Доан, Мартин Ганзал, Брэд Ричардсон и Оливер Экман-Ларссон. У гостей по разу отличились Михаэль Раффль, Уэфн Симмондс и Мэтт Рид.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на льду 19 с половиной минут, трижды заблокировал бросок соперника, совершил один силовой прием, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Аризона» 19 октября в 02:30 (мск) на выезде сыграет с «Оттавой», а «Филадельфия» 19 октября в 03:30 (мск) в гостях сразится с «Аризоной».