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«Филадельфия» с Проворовым проиграла «Аризоне»

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты «Аризоны» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Филадельфию».

Встреча, прошедшая в Глендейле на льду «Хила Ривер Арены», завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Шейн Доан, Мартин Ганзал, Брэд Ричардсон и Оливер Экман-Ларссон. У гостей по разу отличились Михаэль Раффль, Уэфн Симмондс и Мэтт Рид.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на льду 19 с половиной минут, трижды заблокировал бросок соперника, совершил один силовой прием, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Аризона» 19 октября в 02:30 (мск) на выезде сыграет с «Оттавой», а «Филадельфия» 19 октября в 03:30 (мск) в гостях сразится с «Аризоной».

Матч

Аризона - Филадельфия - 4:3 О.Т. (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)

Голы:

Доун (Голигоски, Дворак), 8:49 (1:0 - бол.). Раффль (Шульц, Мэннинг), 12:31 (1:1). Ханзал (Доми, Чикран), 14:17 (2:1). Ричардсон (Мартинук), 20:17 (3:1 - мен.). Симмондс (Жиру), 26:16 (3:2). Рид (Мэннинг, Конечны), 44:36 (3:3). Экман-Ларссон (Врбата, Ханзал), 63:12 (4:3).

Место и дата

16 октября 04:00, Джобинг.ком Арена, Онлайн-трансляция

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