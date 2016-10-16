23 сэйва Варламова помогли «Колорадо» обыграть «Даллас»
Хоккеисты
«Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
обыграли «Даллас».
Встреча,
прошедшая в Денвере на льду «Пепси-центра», завершилась со счетом 6:5 в пользу
хозяев льда. В их составе по шайбе забросили Карл Седерберг, Натан Маккиннон и
Тайсон Бэрри, а Джо Колборн оформил хет-трик. У гостей по разу отличились Девин
Шор, Джейми Бенн и Бретт Ритчи, а Тайлер Сегин оформил дубль.
Российский
вратарь «Колорадо» Семен Варламов отыграл весь матч, парировав 23 из 28 бросков
в створ ворот. Российский защитник хозяев Никита Задоров провел на льду более
14 минут, отдал голевой пас, нанес три броска, совершил один силовой прием,
окончив матч с нулевым показателем полезности.
Еще
один российский защитник «Колорадо» Федор Тютин отыграл в матче почти 21
минуту, совершил два силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника,
окончив матч с показателем полезности «минус один».
Российский
форвард хозяев Михаил Григоренко отыграл более 15 минут, нанес пять бросков,
отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «плюс один».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Колорадо» 18 октября в 02:00 (мск) в гостях сыграет с «Питтсбургом», а «Даллас» 19 октября в 03:00 (мск) в гостях встретится с «Нэшвиллом».
Матч
Колорадо - Даллас - 6:5 (2:2, 3:2, 1:1)
Голы:
Сегин (Ивз, Бенн Д.), 0:43 (0:1 - бол.). Шо (Бенн Д., Ритчи), 7:00 (0:2). Колборн (Маккиннон, Григоренко), 9:21 (1:2 - бол.). Колборн (Бушемин, Джонсон), 16:25 (2:2 - бол.). Сёдерберг (Бушемин, Бэрри), 20:51 (3:2). Маккиннон (Ландеског, Виркош), 26:08 (4:2). Колборн (Комо, Задоров), 27:05 (5:2). Бенн Д. (Клингберг, Сегин), 31:48 (5:3 - бол.). Сегин (Хэмьюс, Ивз), 36:02 (5:4). Бэрри 53:57 (6:4). Ритчи (Шарп, Шо), 54:53 (6:5).
Место и дата
16 октября 04:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция