23 сэйва Варламова помогли «Колорадо» обыграть «Даллас»

Хоккеисты «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграли «Даллас».

Встреча, прошедшая в Денвере на льду «Пепси-центра», завершилась со счетом 6:5 в пользу хозяев льда. В их составе по шайбе забросили Карл Седерберг, Натан Маккиннон и Тайсон Бэрри, а Джо Колборн оформил хет-трик. У гостей по разу отличились Девин Шор, Джейми Бенн и Бретт Ритчи, а Тайлер Сегин оформил дубль.

Российский вратарь «Колорадо» Семен Варламов отыграл весь матч, парировав 23 из 28 бросков в створ ворот. Российский защитник хозяев Никита Задоров провел на льду более 14 минут, отдал голевой пас, нанес три броска, совершил один силовой прием, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Еще один российский защитник «Колорадо» Федор Тютин отыграл в матче почти 21 минуту, совершил два силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «минус один».

Российский форвард хозяев Михаил Григоренко отыграл более 15 минут, нанес пять бросков, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Колорадо» 18 октября в 02:00 (мск) в гостях сыграет с «Питтсбургом», а «Даллас» 19 октября в 03:00 (мск) в гостях встретится с «Нэшвиллом».