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Кузнецова не смогла выйти в финал турнира в Тяньцзине

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Россиянка Светлана Кузнецова (2) не смогла пробиться в финал турнира в Тяньцзине, проиграв американской теннисистке Элисон Риске в трех партиях.

Матч продолжался 2 часа и 31 минуту.

Кузнецова, посеянная на турнире под вторым номером, выполнила две подачи навылет и допустила 5 двойных ошибок. Напомним, в текущем сезона Светлана вернулась в первую десятку рейтинг-листа WTA.

В финале Риске сыграет с победительницей матча Пэн Шуай (Китай) - Данка Ковинич (Черногория).

Тяньзцин (Китай)

Турнир WTA

Покрытие - хард. Призовой фонд - 500 000$

Одиночный разряд

Полуфинал

Риске (США) - Кузнецова (Россия, 2) - 6:4, 5:7, 6:4.

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