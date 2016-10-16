Кузнецова не смогла выйти в финал турнира в Тяньцзине

Светлана Кузнецова: Не могу принять лекарство от простуды, потому что там могут быть запрещенные компоненты

Российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась рассказала об ограничениях для спортсменов на прием лекарств. Она сказала, что ее коллегам на Западе проще добиться разрешения на прием препаратов в терапевтических целях.