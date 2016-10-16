Тони Белью: Я размажу по рингу Хэя с его жалкой прической

Чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе 33-летний британец Тони Белью сразу после победы над Би Джей Флоресом выступил в перепалку с соотечественником Дэвидом Хэем.

- Он дурачил публику своим жалким возвращением в бокс, — заявил Белью. — Два парня, с которыми ты дрался, работают в ночных клубах — либо стоят на входе, либо выносят мусор. Ты прогнозировал, что Би Джей побьет меня, но его размазали. Тебя я тоже размажу. Вспомни, что было, когда я еще был любителем. Когда ты собирался драться за титул чемпиона Британии, я и Дэвид Прайс гоняли тебя в зале, а на следующий день ты отказался от боя.

И теперь в 10-унцевых перчатках я отправлю тебя вместе с твоей жалкой прической спать. Я готов драться где угодно. Кстати, он же на самом деле боксер первого тяжелого веса. У него такие же габариты, как и у меня. Может быть, у меня жира немного больше, а он выглядит лучше. У него такой же рост — 191. Хотя с этой прической Губки Боба, возможно, 193. Я — твой самый большой гонорар.

В дело вмешалась охрана на арене, которая разняла спортсменов.

