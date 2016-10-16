Хосеп Гвардиола: Я никогда не изменю своему стилю игры. Ни о чем не жалею

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча против «Эвертона» (1:1) в 8-м туре чемпионата Англии.

- Конечно, я анализирую наши результаты и пытаюсь понять, почему мы не выиграли три последних матча. Это моя работа. Понятно, что уверенность игроков в своих силах и их настроение гораздо лучше, когда мы побеждаем. Но мы — профессионалы, поэтому мы соберемся и будем анализировать причины таких результатов, чтобы изменить ситуацию.

«Барселона» в последние 15 лет доминирует по части владения мячом практически во всех матчах. Мне нравится такой футбол. Я понимаю, что оценки мне и моим командам даются на основании результатов, но я никогда не изменю своему стилю игры. Я могу допускать много ошибок, меня можно критиковать за многое, но все мои команды играют так, как я хочу, и в этом моя сила. Я ни о чем не жалею и стараюсь с оптимизмом смотреть в будущее, - заявил Гвардиола.

Напомним, в матче с «Эвертоном» «горожане» не реализовали два пенальти (Серхио Агуэро и Кевин Де Брюйне). Тем не менее, когда Гвардиолы продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ (19 очков).