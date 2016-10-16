Мозгов набрал 10 очков в предсезонном матче «Лейкерс» с «Голден Стэйт»
«Голден Стэйт» нанес поражение «Лейкерс» в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации со счетом 112:107.
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон, набравший 24 очка.
Российский центровой «Лейкерс» Мозгов провел на паркете 22 минуты и 8 секунд. Он набрал 10 очков и сделал 4 подбора.
Напомним, в прошлом сезоне Мозгов стал чемпионом НБА в составе «Кливленда», после чего подписал контракт с «Лейкерс».
«Лейкерс» – «Голден Стэйт» – 107:112 (25:40, 22:34, 32:22, 28:16)
Л: Янг (17), Кларксон (15), Ингрэм (12), Мозгов (10).
Г: Томпон (24), Дюрант (17), Карри (14), Маккоу (13).
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