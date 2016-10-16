Маркес стал трехкратным чемпионом мира по мотогонкам в классе MotoGP

Испанец Марк Маркес из команды Repsol Honda победил на 15-м этапе чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP и досрочно завоевал чемпионский титул.

Маркес финишировал со временем 42 минуты 34,610 секунды. Его ближайшие преследователи в чемпионате итальянец Валентино Росси и испанец Хорхе Лоренсо из Movistar Yamaha сошли с дистанции, что гарантировало Маркесу новый, уже третий по счету титул.

Вторым на Гран-при Японии стал итальянец Андреа Довициозо (Ducati Team), третьим финишировал испанец Маверик Винальес (Team Suzuki).



Маркес выступает в MotoGP с 2013 года.