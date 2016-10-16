Массимилиано Аллегри: Ошибка Буффона разбудила «Ювентус»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своей команды над «Удинезе» (2:1) в матче 8-го тура чемпионата Италии.
- Это был сложный матч, который мы сделали еще труднее, потому что должны были лучше реализовывать свои моменты. Всегда сложно выигрывать матчи после международного перерыва, и особенно у таких соперников, как «Удинезе».
Мы теряем игроков, в том числе двух сегодня, но в таких матчах и выигрывается скудетто. Сегодня мы были на правильном пути. Пьянич почувствовал себя плохо утром, поэтому пришлось вносить изменения в стартовый состав.
Беспокоит ли меня Буффон? Однозначно нет. Он играет 50 матчей за год, а сегодня его ошибка разбудила «Ювентус». Давайте просто скажем, что он помог команде ожить после гола соперников. И потом, он отстоял нашу победу в конце встречи, - рассказал Аллегри.
«Ювентус» лидирует в турнирной таблице серии А, опережая «Рому» на пять очков.
Матч
Голы
Янкто 30 (0:1). Дибала 43 (1:1). Дибала 51 (2:1 - пен.).
Состав
Ювентус: Буффон, Бардзальи, Бенатиа (Бонуччи, 70), Алекс, Лихтштайнер, Эвра, Куадрадо, Лемина, Эрнанес, Манджукич (Игуаин, 66), Дибала (Стураро, 82)
Удинезе: Карнезис, Вагуэ, Самир (Аднан, 46), Ларанжейра, Фелипе, Янкто (Орто, 75), Фофана, де Пауль (Перица, 55), Кумс, Сапата, Теро
Предупреждения:
Эрнанес, 66 - Вагуэ, 45; Перица, 59
Судья:
Клаудио Джавилукки (Италия)
Место и дата
15 октября 21:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция