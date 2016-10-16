Массимилиано Аллегри: Ошибка Буффона разбудила «Ювентус»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своей команды над «Удинезе» (2:1) в матче 8-го тура чемпионата Италии.

- Это был сложный матч, который мы сделали еще труднее, потому что должны были лучше реализовывать свои моменты. Всегда сложно выигрывать матчи после международного перерыва, и особенно у таких соперников, как «Удинезе».

Мы теряем игроков, в том числе двух сегодня, но в таких матчах и выигрывается скудетто. Сегодня мы были на правильном пути. Пьянич почувствовал себя плохо утром, поэтому пришлось вносить изменения в стартовый состав.

Беспокоит ли меня Буффон? Однозначно нет. Он играет 50 матчей за год, а сегодня его ошибка разбудила «Ювентус». Давайте просто скажем, что он помог команде ожить после гола соперников. И потом, он отстоял нашу победу в конце встречи, - рассказал Аллегри.

«Ювентус» лидирует в турнирной таблице серии А, опережая «Рому» на пять очков.