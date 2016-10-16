По итогам беспорядков на матче «Факел» - «Динамо» были задержаны девять человек

Девять человек задержаны по итогам беспорядков на матче первенства ФНЛ между «Факелом» и московским «Динамо» (2:1).

«Сегодня в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов произошел конфликт между болельщиками футбольных команд. Он был пресечен сотрудниками полиции, ОМОН, СОБР. После инцидента сотрудниками полиции было доставлено девять участников конфликта для дальнейших разбирательств.

В их отношении составлены административные материалы по статье 20.31 Кодекса административных правонарушений РФ, это нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных соревнований. Для принятия решений материалы переданы в центральный суд города Воронеж.

Им грозит штраф от трех до 10 тысяч рублей, либо обязательные работы, это не арест. Если по ним принято решение, то задержанные уже находятся на свободе», – говорится в сообщении пресс-службы ГУВД по Воронежской области, которое приводит агентство ТАСС.

Матч по ходу второго тайма был прерван примерно на 10 минут, после того как фанаты гостей зажгли петарды и несколько из них кинули в сторону трибун, на которых расположились болельщики «Факела». После этого зрители начали забрасывать друг друга пластиковыми креслами.

Также сообщалось, что трое болельщиков из Москвы и один воронежский полицейский получили ранения в результате столкновений перед матчем.