По итогам беспорядков на матче «Факел» - «Динамо» были задержаны девять человек
Девять человек задержаны по итогам беспорядков на матче первенства ФНЛ между «Факелом» и московским «Динамо» (2:1).
«Сегодня в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов произошел конфликт между болельщиками футбольных команд. Он был пресечен сотрудниками полиции, ОМОН, СОБР. После инцидента сотрудниками полиции было доставлено девять участников конфликта для дальнейших разбирательств.
В их отношении составлены административные материалы по статье 20.31 Кодекса административных правонарушений РФ, это нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных соревнований. Для принятия решений материалы переданы в центральный суд города Воронеж.
Им грозит штраф от трех до 10 тысяч рублей, либо обязательные работы, это не арест. Если по ним принято решение, то задержанные уже находятся на свободе», – говорится в сообщении пресс-службы ГУВД по Воронежской области, которое приводит агентство ТАСС.
Матч по ходу второго тайма был прерван примерно на 10 минут, после того как фанаты гостей зажгли петарды и несколько из них кинули в сторону трибун, на которых расположились болельщики «Факела». После этого зрители начали забрасывать друг друга пластиковыми креслами.
Также сообщалось, что трое болельщиков из Москвы и один воронежский полицейский получили ранения в результате столкновений перед матчем.
Матч
Голы
Панченко 8 (0:1). Бирюков 30 (1:1). Шахов 71 (2:1).
Состав
Факел: Саутин, Шахов, Тихий, Багаев, Бурнаш, Иванов, Мурнин, Соловьёв (Козлов, 81), Альшин (Рылов, 90), Бирюков, Саталкин (Болов, 90)
Динамо: Шунин, Терехов С., Морозов, Хольмен, Рыков, Соснин, Катрич (Бюттнер, 78), Зотов (Луценко, 89), Панченко, Бечирай, Маркелов
Предупреждения:
Иванов, 57; Шахов, 61 - Рыков, 24; Зотов, 57; Маркелов, 76
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
15 октября 17:00, Центральный, Текстовая трансляция