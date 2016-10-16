Кристиан Нобоа: Вдевятером мы играли лучше, чем 11 человек «Спартака». Но такие решения судьи - это не ошибка
Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа возмущен судейством Владислава Безбородова в матче 10-го тура чемпионата России против «Спартака».
- Сегодняшние решения арбитра – это не ошибка… Обидно. Тренировались, работали, готовились. А тут такое.
Первой красной карточки точно не было. Можно показать желтую карточку, но не красную. Кудряшов же не по голове его ударил. А потом первую желтую показали Сесару. За что? Вторая еще ладно…
Спартаковцы просили судью наказать нас по ходу игры. Всю недели газеты писали про плохого судью в матче с «Зенитом». Вот и получилось такое. «Спартак» должен сказать арбитру «спасибо»!
У меня был момент, когда мы уже остались вдевятером. Но не забил. Да мы вдевятером играли лучше, чем 11 человек «Спартака»!, - заявил Нобоа.
Напомним, по ходу матча «Спартак» - «Ростов» на «Открытие Арены» были удалены с поля два защитника гостей - Федор Кудряшов и Сесар Навас.
«Спартак» благодаря субботней победе вернул себе лидерство в чемпионате России.
Матч
Голы
Глушаков 53 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Глушаков, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 68), Зобнин (Ещенко, 79), Ананидзе, Зе Луиш
Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Калачёв (Киреев, 40), Гацкан (Препелицэ, 72), Ерохин, Мевля, Нобоа, Полоз, Азмун (Байрамян, 46)
Предупреждения:
Фернандо, 30; Комбаров, 65 - Навас, 31; Гранат, 86; Ерохин, 90
Удаления:
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
15 октября 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция