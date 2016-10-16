Кристиан Нобоа: Вдевятером мы играли лучше, чем 11 человек «Спартака». Но такие решения судьи - это не ошибка

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа возмущен судейством Владислава Безбородова в матче 10-го тура чемпионата России против «Спартака».

- Сегодняшние решения арбитра – это не ошибка… Обидно. Тренировались, работали, готовились. А тут такое.

Первой красной карточки точно не было. Можно показать желтую карточку, но не красную. Кудряшов же не по голове его ударил. А потом первую желтую показали Сесару. За что? Вторая еще ладно…

Спартаковцы просили судью наказать нас по ходу игры. Всю недели газеты писали про плохого судью в матче с «Зенитом». Вот и получилось такое. «Спартак» должен сказать арбитру «спасибо»!

У меня был момент, когда мы уже остались вдевятером. Но не забил. Да мы вдевятером играли лучше, чем 11 человек «Спартака»!, - заявил Нобоа.

Напомним, по ходу матча «Спартак» - «Ростов» на «Открытие Арены» были удалены с поля два защитника гостей - Федор Кудряшов и Сесар Навас.

«Спартак» благодаря субботней победе вернул себе лидерство в чемпионате России.

