Бой Багаутинов - Хоригучи в рамках UFC перенесен на 19 ноября
Российский боец смешанного стиля наилегчайшей весовой категории Али Багаутинов свой поединок против японца Киоджи Хоригучи проведет в Белфасте (Северная Ирландия) 19 ноября на турнире UFC Fight Night 99.
Напомним, что бойцы должны были встретится 15 октября на турнире UFC в Маниле, который впоследствии был отменен.
Также в рамках шоу UFC Fight Night 99 выступят россияне Милана Дудиева, Александр Яковлев, Магомед Мустафаев и Александр Волков.
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