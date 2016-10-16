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Бой Багаутинов - Хоригучи в рамках UFC перенесен на 19 ноября

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
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Российский боец смешанного стиля наилегчайшей весовой категории Али Багаутинов свой поединок против японца Киоджи Хоригучи проведет в Белфасте (Северная Ирландия) 19 ноября на турнире UFC Fight Night 99.

Напомним, что бойцы должны были встретится 15 октября на турнире UFC в Маниле, который впоследствии был отменен.

Также в рамках шоу UFC Fight Night 99 выступят россияне Милана Дудиева, Александр Яковлев, Магомед Мустафаев и Александр Волков.

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