Бой Багаутинов - Хоригучи в рамках UFC перенесен на 19 ноября

Российский боец смешанного стиля наилегчайшей весовой категории Али Багаутинов свой поединок против японца Киоджи Хоригучи проведет в Белфасте (Северная Ирландия) 19 ноября на турнире UFC Fight Night 99.

Напомним, что бойцы должны были встретится 15 октября на турнире UFC в Маниле, который впоследствии был отменен.

Также в рамках шоу UFC Fight Night 99 выступят россияне Милана Дудиева, Александр Яковлев, Магомед Мустафаев и Александр Волков.