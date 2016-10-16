Камил Гаджиев: Турнир между сильнейшими российскими промоушенами возможен
Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что готов организовать большой турнир по ММА с другими российскими организациями.
«При всем уважении к коллегам из других промоушенов, эти четыре являются самыми популярными в России. Думаю, что зритель хотел бы увидеть турнир с участием героев этих чемпионатов. Турнир возможен, необходимо обсудить следующие вопросы: место и время проведения, правила, размер клетки, судейский корпус, экипировка бойцов и прочее», - написал Гаджиев в своем инстаграме.
При всём уважении к коллегам из других промоушенов, эти четыре являются самыми популярными в России. Думаю, что зритель хотел бы увидеть турнир с участием героев этих чемпионатов, турнир возможен, необходимо обсудить следующие вопросы : - место и время проведения - правила - размер клетки - судейский корпус - экипировка бойцов - прочее #мма #россия