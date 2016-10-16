Сергей Харитонов проведет бой в России 3 декабря

3 декабря легендарный тяжеловес Сергей Харитонов года порадует своих поклонников долгожданным выступлением в России. На сегодняшний день Харитонов, имя которого стоит в одном ряду с именем Федора Емельяненко, является одним из самых известных российских бойцов, входит в мировую элиту ММА в тяжелом дивизионе до 120,2 кг.

«Русский десантник» знаменит своими громкими победами над такими титанами мирового ММА и К-1, как: Фабрисиу Вердумом, Сэмми Шилтом, Андреем Орловским, Педро Риззо, Алистаром Оверимом, Андерсоном Силвой, Жеромом ле Баннером, Кенни Гарднером и тд

«Для меня выступление в России - это отличная возможность напомнить о себе на Родине и одновременно большая ответственность перед моими земляками. Я очень рад буду провести его на родной земле. Важно подавать правильный пример для молодёжи, которая сможет вживую посмотреть мой поединок и выбрать свой спортивный путь. Бой в России - это также возможность увидеть всех друзей, которые ждут от меня, конечно, победы», - заявил Харитонов. Известный тяжеловес сообщил, что контракт на бой подписан, имя соперника узнает в ближайшее время и начнет целенаправленную подготовку. Бой состоится 3 декабря под эгидой промоушена MixFace.

Отметим, что пять последних боев Сергея Хариторонов завершились победой. В двух поединках Сергей встречался с ветераном ММА, американским тяжеловесом Кенни Гарнером и в обоих поединках нокаутировал своего оппонента. Уроженец «космического» Плесецка ростом 193 см и весом 116 кг имеет в послужном списке ММА 23 победы, из них 13 нокаутом.