Сергей Андреев: Спартаковцы всю неделю ныли-ныли, и наныли. Так вести себя нельзя
Бывший главный тренер «Ростова», «Черноморца» и македонского «Вардара» Сергей Андреев поделился впечатлениями от матча «Спартак» - «Ростов» (1:0) в 10-м туре чемпионата России.
- Всю неделю спартаковцы ныли-ныли, ныли-ныли и наныли. Просто нельзя так себя вести. Всю неделю нагнетали по поводу матча с «Зенитом». Тренеры, футболисты, пресса — многие болеют за эту народную команду. Но я вот за них не болею, хотя у меня в «Спартаке» друзей навалом.
Раз проиграли, тем более по делу, чего валить на судей? А что теперь они скажут о судействе? Пусть два удаления и были, а сами чуть не пропустили от девятерых. Как Нобоа не забил?! С его-то мастерством?! Посмотрите на его глаза после промаха, в них один вопрос: «Как?» А момент Ерохина…
Если бы Нобоа сравнял, а потом «Ростов» забил еще, в этом бы была высшая справедливость, - заявил Андреев.
Сергей Андреев тренировал «Ростов» в 1995 - 2000 годах, когда команда носила название «Ростсельмаш».
Напомним, по ходу матча «Спартак» - «Ростов» на «Открытие Арене» были удалены с поля два защитника гостей - Федор Кудряшов и Сесар Навас.
«Спартак» благодаря субботней победе вернул себе лидерство в чемпионате России.
Матч
Голы
Глушаков 53 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Глушаков, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 68), Зобнин (Ещенко, 79), Ананидзе, Зе Луиш
Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Калачёв (Киреев, 40), Гацкан (Препелицэ, 72), Ерохин, Мевля, Нобоа, Полоз, Азмун (Байрамян, 46)
Предупреждения:
Фернандо, 30; Комбаров, 65 - Навас, 31; Гранат, 86; Ерохин, 90
Удаления:
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
15 октября 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция