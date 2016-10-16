Сергей Андреев: Спартаковцы всю неделю ныли-ныли, и наныли. Так вести себя нельзя

Бывший главный тренер «Ростова», «Черноморца» и македонского «Вардара» Сергей Андреев поделился впечатлениями от матча «Спартак» - «Ростов» (1:0) в 10-м туре чемпионата России.

- Всю неделю спартаковцы ныли-ныли, ныли-ныли и наныли. Просто нельзя так себя вести. Всю неделю нагнетали по поводу матча с «Зенитом». Тренеры, футболисты, пресса — многие болеют за эту народную команду. Но я вот за них не болею, хотя у меня в «Спартаке» друзей навалом.

Раз проиграли, тем более по делу, чего валить на судей? А что теперь они скажут о судействе? Пусть два удаления и были, а сами чуть не пропустили от девятерых. Как Нобоа не забил?! С его-то мастерством?! Посмотрите на его глаза после промаха, в них один вопрос: «Как?» А момент Ерохина…

Если бы Нобоа сравнял, а потом «Ростов» забил еще, в этом бы была высшая справедливость, - заявил Андреев.

Сергей Андреев тренировал «Ростов» в 1995 - 2000 годах, когда команда носила название «Ростсельмаш».



Напомним, по ходу матча «Спартак» - «Ростов» на «Открытие Арене» были удалены с поля два защитника гостей - Федор Кудряшов и Сесар Навас.

«Спартак» благодаря субботней победе вернул себе лидерство в чемпионате России.