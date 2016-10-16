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Свешников и Франц войдут в штаб сборной России

Игорь Зетилов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Об этом корреспонденту «Советского спорта» сообщил главный тренер национальной команды Сергей Мяус.

- Михаил Свешников и Павел Франц – наш золотой фонд, они много выигрывали и на клубном уровне, и вместе со сборной России. Оба долго играли в чемпионате Швеции. Миша поможет в отработке атакующих действий. С ним с удовольствием пообщаются и Максим Ишкельдин, и Алан Джусоев, и другие ребята. Павел будет отвечать за оборону.

- Вас не смущает почти полное отсутствие у них тренерского опыта?

- Мы долго думали. Должна быть тренерская ротация, выбор, откровенно признаюсь, у нас не большой. Мы разговаривали с Михаилом Пашкиным. Но решили, что работать со сборной России главному тренеру шведского «Хаммарбю» будет не очень этично. Особо отмечу, что готов к диалогу, нужно почаще встречаться со всеми российскими наставниками.

- Ильяс Хандаев остается в штабе сборной?

- Да, но продолжит работу с вратарями.

Отметим, что Свешников является действующим игроком и выступает за «Юсдаль» в первой шведской лиге. Франц до недавнего времени тренировал скромный клуб из Вернерсборга. Пожалуй, единственный минус нового назначения – Свешников и Франц не работают в чемпионате России и не имеют возможности постоянно следить за кандидатами в сборную.

В декабре наша национальная команда проведет сбор в Швеции, где планирует сыграть две контрольные встречи с местными клубами, а также примет участие в турнире с участием сборных Швеции, Финляндии и Норвегии. А чемпионат мира-2017 пройдет в шведском Сандвикене 29 января – 5 февраля.

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