Российский боец ММА приговорен к десяти годам лишения свободы за вымогательство
Российский боец смешанного стиля Багама Никабагамаев (13 побед, 0 поражений) наказан десятью годами лишения свободы, сообщает Newsvl.ru.
Багама был признан виновным в вымогательстве более шести миллионов рублей.
Суд назначил спортсмену наказание в колонии строгого режима, а также постановил выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.
Багама был задержан в 2013 при силовой поддержке спецназа ФСБ.
Карьера Никабагамаева длилась 2009 по 2013 год. Почти все бои он провел в организации FEFoMP, одержав 13 побед в 13 поединках.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически