Дэвид Хэй: Я нокатурию Белью одним джебом

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй ответил на вызов чемпиона WBC в первом тяжелом весе Тони Белью.

- У Белью есть динамит в кулаках, но сработает ли это против меня? Не думаю. Он пропускал мощные удары, и у него дырявая защита. Мне потребовалось бы нанести только один удар. Я восемь или девять лет был тяжеловесом. Если он хочет прийти в мой вес — это легкая работа на один вечер. Вероятно, я вырублю его одним джебом, - заявил Хэй.

Напомним, минувшей ночью Тони Белью защитил свой титул в поединке с Бенджамином Флоресом, после чего вступил в перепалку с Хэем.



