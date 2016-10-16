Леснар мог провалить допинг-тест из-за крема для ног

Команда бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Брока Леснара подала запрос на анализ лекарства для глаз, а также крема для ног, в состав которых могут входить запрещенные вещества, давшие положительный допинг-тест спортсмена. Об этом сообщает Mmajunkie.com.

Анализ капель уже дал отрицательный результат на наличие кломифена (блокатор эстрогена). Анализ крема для ног продолжается.

Напомним, что Леснар спустя пять лет вернулся в ММА и победил Марка Ханта единогласным решением судей на турнире UFC 200. После шоу стало известно, что Брок провалил допинг-тест.