Россиянин Тухугов сразится против бразильца Тиаго дос Сантоса на турнире UFC Fight Night 102
Известный российский боец смешанного стиля Зубайра Тухугов свой следующий поединок проведет против бразильца Тиаго дос Сантоса по прозвищу Трактор.
Поединок состоится в рамках шоу UFC Fight Night 102, который состоится 9 декабря в Олбани (штат Нью-Йорк, США). Главным поединком турнира станет противостояние россиянина Шамиля Абдурахимова и американца Деррика Льюиса.
Напомним, что Тухугов (18-4) проиграл последний бой, уступив раздельным решением судей бразильцу Ренато Моикано.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически