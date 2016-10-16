Бой Абдурахимов - Льюис возглавит турнир UFC Fight Night 102

Российский тяжеловес Шамиль Абдурахимов встретится с Дерриком Льюисом в главном бою турнира UFC Fight Night 102, где ему предстоит сразиться с американцем Дерриком Льюисом по прозвищу «Черный Зверь». Шоу состоится 9 декабря в Олбани, штат Нью-Йорк, США.

Абдурахимов провел в UFC три боя, проиграв в дебюте техническим нокаутом Тимоти Джонсону, а затем выиграв по очкам у Энтони Хэмилтона и Волта Харриса. Льюис одержал 4 победы подряд, в последнем матче выиграв раздельным решением судей у Роя Нельсона. Перед этим Деррик нокаутировал Виктора Пешту, Дэмиана Грабовского и Габриэля Гонзагу.