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Александр Бубнов: Вратарская позиция и центр обороны – слабые места «Зенита»

Юрий Якушин
Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Бывший футболист «Спартака» и  сборной СССР Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 10-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом».

- «Зенит» - явный фаворит матча с «Уралом». Весь вопрос только в том, сумеет ли команда из Екатеринбурга забить в этой встрече и сколько при этом забьют гости.

Что же касается слабых мест «Зенита», то здесь можно отметить вратарскую позицию, а также центр обороны, - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, матч «Урал» - «Зенит» пройдет 16 октября в Екатеринбурге и начнется в 14:00. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи. После 9 туров «Зенит» с 19 очками занимает третье место в РФПЛ. «Урал» с 9 очками – на 11-м месте.

Матч

Урал - Зенит

Место и дата

16 октября 14:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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