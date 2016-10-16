Александр Бубнов: Вратарская позиция и центр обороны – слабые места «Зенита»

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 10-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом».

- «Зенит» - явный фаворит матча с «Уралом». Весь вопрос только в том, сумеет ли команда из Екатеринбурга забить в этой встрече и сколько при этом забьют гости.

Что же касается слабых мест «Зенита», то здесь можно отметить вратарскую позицию, а также центр обороны, - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, матч «Урал» - «Зенит» пройдет 16 октября в Екатеринбурге и начнется в 14:00. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи. После 9 туров «Зенит» с 19 очками занимает третье место в РФПЛ. «Урал» с 9 очками – на 11-м месте.