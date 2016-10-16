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Гари Невилл: Вряд ли вы увидите меня тренером в ближайшие 5 лет

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
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Эксперт британского телевидения, бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл в ближайшее время не планирует возобновлять тренерскую карьеру.

- Никогда не говори «никогда», но я думаю, что вряд ли вы увидите меня тренером в ближайшие пять лет. Реальность такова, что я сейчас не вижу себя на тренерской позиции. Если за эти пять лет я проснусь и скажу себе: «Хочу снова испытать себя», тогда что-то произойдет, - цитирует Невилла Mail on Sunday.

Напомним, по ходу прошлого сезона Гари Невилл, возглавил «Валенсию», однако команда под его руководством играла крайне неудачно и англичанин был отправлен в отставку.

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