Александр Усик: Я не собираюсь переезжать из Крыма в Киев

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO украинец Александр Усик не собирается переезжать из родного Симферополя.

- В украинских СМИ прошла информация о том, что вы собираетесь переезжать из Симферополя в Киев. Это действительно так?

- Нет, это не правда. Я не хочу переезжать, я думаю о том, чтобы обзавестись недвижимостью в Киеве, чтобы мне не приходилось подолгу не видеть семью во время тренировочного периода перед боями.

- Есть ли у вас любимые места в Крыму?

- Да, есть такое место, это Мисхор. Очень люблю этот уголок. Я вообще очень люблю Крым. Летом стараюсь проводить время именно в Крыму. Я порой сажусь в автомобиль и просто еду через Севастополь, Форос, Ялту, вдоль берега Черного моря. Я просто кайфую от наших гор, побережья и природы. Что может быть лучше, какая там Испания?, - рассказал Усик в интервью порталу 3652.ru.

Напомним, Александр Усик завоевал чемпионский пояс WBO в минувшем сентябре, в бою с поляком Кшиштофом Гловацки.

В 2012 года в Лондоне украинец стал олимпийским чемпионом в первом тяжелом весе.

