«Спартак» – «Ростов». У красно-белых меньше процент брака

Вчера в матче 10-го тура премьер-лиги «Спартак» на своем поле обыграл «Ростов» – 1:0. Единственный гол на 53-й минуте забил Глушаков.

По данным InStat, «Спартак» превзошел «Ростов» по таким показателям, как владение мячом – 57% против 43%, количество (606) и точность (88%) передач – против 419 (78%), удары по воротам – 16 (9 в створ) против 11 (3), количество обводок – 46 (удачные – 54%) против 31 (55%). В матче было зафиксировано 211 единоборств, обе команды выиграли по 50% дуэлей. «Ростов» чуть больше фолил – 12 раз против 11 и чаще вступал в отбор мяча – 54 раза (удачные – 54%) против 41 (59%).

Во всех технико-тактических действиях «Спартак» был лучше «Ростова» – 1068 (брак – 20%) против 844 (28%).