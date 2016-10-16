«Спартак» – «Ростов». У красно-белых меньше процент брака
Вчера в матче 10-го тура премьер-лиги «Спартак» на своем поле обыграл «Ростов» – 1:0. Единственный гол на 53-й минуте забил Глушаков.
По данным InStat, «Спартак» превзошел «Ростов» по таким показателям, как владение мячом – 57% против 43%, количество (606) и точность (88%) передач – против 419 (78%), удары по воротам – 16 (9 в створ) против 11 (3), количество обводок – 46 (удачные – 54%) против 31 (55%). В матче было зафиксировано 211 единоборств, обе команды выиграли по 50% дуэлей. «Ростов» чуть больше фолил – 12 раз против 11 и чаще вступал в отбор мяча – 54 раза (удачные – 54%) против 41 (59%).
Во всех технико-тактических действиях «Спартак» был лучше «Ростова» – 1068 (брак – 20%) против 844 (28%).
Старая новая тактика «Спартака». Колонка Михаила Борзыкина
Матч
Голы
Глушаков 53 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Глушаков, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 68), Зобнин (Ещенко, 79), Ананидзе, Зе Луиш
Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Калачёв (Киреев, 40), Гацкан (Препелицэ, 72), Ерохин, Мевля, Нобоа, Полоз, Азмун (Байрамян, 46)
Предупреждения:
Фернандо, 30; Комбаров, 65 - Навас, 31; Гранат, 86; Ерохин, 90
Удаления:
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
15 октября 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция