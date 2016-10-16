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«Спартак» – «Ростов». Ананидзе стал лучшим игроком матча по острым передачам

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Вчера в матче 10-го тура премьер-лиги «Спартак» на своем поле обыграл «Ростов» – 1:0. Единственный гол на 53-й минуте забил Глушаков.

По данным InStat, самыми бьющими игроками матча стали Зе Луиш и Ерохин – по 4 удара (по 1 в створ). Наибольшее количество передач сделали Маурисио и Боккетти – по 91 (точность – 96% и 85% соответственно), а острых передач – Ананидзе – 5 (40%). Зе Луиш чаще всех вступал в единоборства – 42 (выиграл – 26%). В дриблинге самым активным был Комбаров – 12 обводок (удачные – 50%). Наибольшее количество удачных отборов на счету Боккетти и Фернандо – по 5.

Старая новая тактика «Спартака». Колонка Михаила Борзыкина

Матч

Спартак - Ростов - 1:0 (0:0)

Голы

Глушаков 53 (1:0).

Состав

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Глушаков, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 68), Зобнин (Ещенко, 79), Ананидзе, Зе Луиш

Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Калачёв (Киреев, 40), Гацкан (Препелицэ, 72), Ерохин, Мевля, Нобоа, Полоз, Азмун (Байрамян, 46)

Предупреждения:

Фернандо, 30; Комбаров, 65 - Навас, 31; Гранат, 86; Ерохин, 90

Удаления:

нет - Кудряшов, 45; Навас, 74

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

15 октября 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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