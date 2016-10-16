«Спартак» – «Ростов». Ананидзе стал лучшим игроком матча по острым передачам
Вчера в матче 10-го тура премьер-лиги «Спартак» на своем поле обыграл «Ростов» – 1:0. Единственный гол на 53-й минуте забил Глушаков.
По данным InStat, самыми бьющими игроками матча стали Зе Луиш и Ерохин – по 4 удара (по 1 в створ). Наибольшее количество передач сделали Маурисио и Боккетти – по 91 (точность – 96% и 85% соответственно), а острых передач – Ананидзе – 5 (40%). Зе Луиш чаще всех вступал в единоборства – 42 (выиграл – 26%). В дриблинге самым активным был Комбаров – 12 обводок (удачные – 50%). Наибольшее количество удачных отборов на счету Боккетти и Фернандо – по 5.
Старая новая тактика «Спартака». Колонка Михаила Борзыкина
Матч
Голы
Глушаков 53 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Глушаков, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 68), Зобнин (Ещенко, 79), Ананидзе, Зе Луиш
Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Калачёв (Киреев, 40), Гацкан (Препелицэ, 72), Ерохин, Мевля, Нобоа, Полоз, Азмун (Байрамян, 46)
Предупреждения:
Фернандо, 30; Комбаров, 65 - Навас, 31; Гранат, 86; Ерохин, 90
Удаления:
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
15 октября 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция