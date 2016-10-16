Юрген Клопп: Меня не волнует, сколько тратит на трансферы «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед встречей с «Манчестер Юнайтед» в матче 8-го тура АПЛ, заявил, что его не касается трансферная политика соперников.

- Меня не беспокоит, сколько денег другой клуб может позволить себе потратить. Совершенно не думаю об этом. И я доволен тем, как «Ливерпуль» распорядился своими средствами минувшим летом.



Я не мечтаю иметь все деньги мира на трансферы. Это не будет означать, что вы выиграли титул еще до начала сезона. У каждого есть свои возможности, свои идеи. Я доволен нашими ресурсами и нашими игроками. У меня есть варианты в атаке, которые мне нужны. Не важно, что есть у других, - важно, что есть у тебя, - заявил Клопп.

Матч «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» состоится 17 октября. В случае победы подопечные Клопп догонят в таблице лидеров премьер-лиги - «Манчестер Сити» и «Арсенал».