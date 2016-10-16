Валерий Рейнгольд: Кудряшов – хулиган, а «Ростов» - грубая команда
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд назвал правильными действия арбитра Владислава Безбородова, который удалил защитника «Ростова» Федора Кудряшова.
– Кто ж тянул защитника нарушать правила подобным образом? Он же ногой въехал в ребра Роману Зобнину. Выглядело это очень жестко. Фол тянул на прямую красную карточку.
«Ростов» вообще такая команда, которой свойственна грубость. Помимо Кудряшова, этим часто фолят Александр Гацкан и Тимофей Калачев. У команды постоянно кого-нибудь удаляют. Значит, футболисты грубят и хулиганят. Именно так у них строится игра – переломать соперника. Меня искренне умиляет, что одни и те же люди говорят, что против «Спартака» заговора нет, а против «Ростова» – есть. Того же Кудряшова удаляли в матче с «Аяксом». Там тоже заговор? Хочу вас спросить, был ли у арбитра повод показать красную карточку Кудряшову?
– Был.
– Да, а помимо эпизода с Кудряшовым к Безбородову в пользу «Спартак» вообще ничего не предъявишь. Особенно если его работу сравнить с действиями Сергея Иванова в матче с «Зенитом». У того был повод удалить Доменико Кришито, но он даже фола не зафиксировал.
В случае же Кудряшова фол был, и он был на красную карточку. Кудряшов – хулиган. Он и до этого несколько раз грубо нарушил правила. Если бы Безбородов предупредил его сразу, может, и не было удаления, а так Кудряшов думал, что карточки у него нет, и ему очередную грубость простят. Или он отделается «желтой». Не простили. И правильно.
Может, вызывает сомнение удаление Сесара Наваса? Здесь вообще все по делу. Нарушил правила – получи. Испанец не знал, что он «висит» на карточке? Его развернули на 180 градусов и он ударил по ногам. Сам подвел команду, - сказал Рейнгольд.
Напомним, по ходу матча «Спартак» - «Ростов» на «Открытие Арене» были удалены с поля два защитника гостей - Федор Кудряшов и Сесар Навас.
«Спартак» благодаря субботней победе вернул себе лидерство в чемпионате России.
Читайте полное интервью с Рейнгольдом на сайте после 18:00 мск.
Матч
Голы
Глушаков 53 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Глушаков, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 68), Зобнин (Ещенко, 79), Ананидзе, Зе Луиш
Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Калачёв (Киреев, 40), Гацкан (Препелицэ, 72), Ерохин, Мевля, Нобоа, Полоз, Азмун (Байрамян, 46)
Предупреждения:
Фернандо, 30; Комбаров, 65 - Навас, 31; Гранат, 86; Ерохин, 90
Удаления:
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
15 октября 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция