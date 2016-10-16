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Валерий Рейнгольд: Может ли «Урал» отнять очки у «Зенита»? Только при одном условии

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 10-го тура, в котором «Урал» в Екатеринбурге примет «Зенит».

«Может ли «Урал» отнять очки у «Зенита»? Только при одном условии. Если «Зенит» выйдет на поле в расслабленном состоянии. По ходу матча перестроиться будет уже сложно. Тем более, что мы видели подобное в матче питерцев с «Анжи». Но если «Зенит» выйдет с боевым настроем, «Урал» ничто не спасет», - считает Рейнгольд.

Напомним, что начало матча в 14:00 мск. У «Зенита» в активе 19 очков, у «Урала» 9 баллов.

Матч

Урал - Зенит

Место и дата

16 октября 14:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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