Мафия предложила бывшему форварду ФК «Москва» сломать ноги Мауро Икарди

Представители итальянских криминальных структур предложили свои услуги нападающему «Торино» и сборной Аргентины Макси Лопесу.

32-летний Макси Лопес был женат на модели и по совместительству футбольном агенте Ванде Наре с 2008 по 2013 год.

В браке у супругов родилось три сына, однако в декабре 2013 года Нара ушла к другу Лопеса — нападающему миланского «Интера» Мауро Икарди, за которого вскоре вышла замуж. Впоследствии стало известно, что Ванда изменяла Лопесу, когда они еще были женаты.



Представители итальянской мафии предложили Макси Лопесу дать добро на то, чтобы сломать Икарди ноги. Тот отказался, но преступный синдикат оставил игроку свои контакты на случай, если он передумает, сообщает Sport.es.

В 2007 - 2009 годах Макси Лопес защищал цвета ФК «Москва».

В последнее время главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Баусса не вызывает Икарди в национальную команду. По слухам, на этом настаивает Лионель Месси, который занял в конфликте Лопеса и Икарди сторону Макси.

