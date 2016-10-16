«Урал» - «Зенит». Анюков и Лодыгин - в основе
Тренерский штаб «Зенита» определился с составом на
матч 10-го тура РФПЛ против «Урала».
Основа: Лодыгин, Анюков, Нету, Ломбертс, Кришито, Хави Гарсия (к), Витсель, Жулиано,
Кокорин, Шатов, Дзюба.
Запасные: Кержаков М., Обухов, Анюков, Новосельцев, Маурисио, Юсупов, Кержаков А., Чернов,
Могилевец, Мак.
Напомним, игра пройдет 16 октября в Екатеринбурге и начнется в 14:00. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Голы
Шатов 22 (0:1).
Состав
Урал: Заболотный, Кулаков, Панков, Фонтанелло, Данцев, Фидлер, Емельянов, Подоксёнов, Чантурия, Павлюченко, Лунгу
Зенит: Лодыгин, Ломбертс, Анюков, Нету, Кришито, Витсель, Хави Гарсия, Жулиано, Шатов, Кокорин, Дзюба
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
16 октября 14:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция
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