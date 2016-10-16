Травма лодыжки не помешает Мугурусе сыграть на Итоговом чемпионате WTA

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса рассчитывает принять участие в Итоговом чемпионате WTA, несмотря на травму.

На этой неделе в Линце Мугуруса снялась с турнира из-за вывиха лодыжки.

- Медицинские тесты успокоили меня, ничего серьезного нет. Мне нужно несколько дней отдохнуть, и я снова буду готова играть. Во вторник мы летим в Сингапур, где будем готовиться к Итоговому чемпионату WТА. У меня были проблемы с лодыжкой в прошлом, поэтому я опасаюсь рецидива, - рассказала теннисистка.

Итоговый чемпионат WTA пройдет в Сингапуре с 23 по 30 октября.

Напомним, в текущем сезоне Гарбинье Мугуруса выиграла Открытый чемпионат Франции, одолев в финале Серену Уильямс.

