Юрий Калитвинцев: Но матче с «Факелом» атмосфера была по-настоящему футбольная

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал поражение своих подопечных от «Факела» (2:3) в матче 17-го тура ФНЛ.

«Играть против 12 с лишним тысяч, конечно же, очень тяжело. Но атмосфера была по-настоящему футбольная. Вне зависимости от того, за кого болеет стадион. Болельщики на нас не давили, не было оскорблений. Я бывал в Воронеже в качестве игрока и видел ваших болельщиков и раньше. Всегда у вас были болельщики по-настоящему футбольные, всегда была отличная атмосфера», - приводит слова Калитвинцева ФНЛ.

Несмотря на поражение, московский клуб сохранил первую строчку таблицы с 39 очками. В следующем туре футболисты «Динамо» 22 октября примут саратовский «Сокол».