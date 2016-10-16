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Юрий Калитвинцев: Но матче с «Факелом» атмосфера была по-настоящему футбольная

Александр Семкив
Источник:  Официальный сайт ФНЛКомментарии

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал поражение своих подопечных от «Факела» (2:3) в матче 17-го тура ФНЛ.

«Играть против 12 с лишним тысяч, конечно же, очень тяжело. Но атмосфера была по-настоящему футбольная. Вне зависимости от того, за кого болеет стадион. Болельщики на нас не давили, не было оскорблений. Я бывал в Воронеже в качестве игрока и видел ваших болельщиков и раньше. Всегда у вас были болельщики по-настоящему футбольные, всегда была отличная атмосфера», - приводит слова Калитвинцева ФНЛ.

Несмотря на поражение, московский клуб сохранил первую строчку таблицы с 39 очками. В следующем туре футболисты «Динамо» 22 октября примут саратовский «Сокол».

Матч

Факел - Динамо - 2:1 (1:1)

Голы

Панченко 8 (0:1). Бирюков 30 (1:1). Шахов 71 (2:1).

Состав

Факел: Саутин, Шахов, Тихий, Багаев, Бурнаш, Иванов, Мурнин, Соловьёв (Козлов, 81), Альшин (Рылов, 90), Бирюков, Саталкин (Болов, 90)

Динамо: Шунин, Терехов С., Морозов, Хольмен, Рыков, Соснин, Катрич (Бюттнер, 78), Зотов (Луценко, 89), Панченко, Бечирай, Маркелов

Предупреждения:

Иванов, 57; Шахов, 61 - Рыков, 24; Зотов, 57; Маркелов, 76

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

15 октября 17:00, Центральный, Текстовая трансляция

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