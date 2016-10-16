Россиянка Куницкая сразится за титул чемпионки Invicta FC против Тони Эвингер

Российская девушка-боец ММА Яна Куницкая свой следующий поединок проведет за титул чемпионки организации Invicta FC против Тони Эвингер.

Шоу состоится 18 ноября в Канзас-Сити.

Эвингер провела за свою карьеру 23 поединка, в которых одержала 17 побед. Последние девять поединков она завершила в свою пользу.

Куницка победила в девяти поединках за свою карьеру при двух поражениях.