Россиянка Куницкая сразится за титул чемпионки Invicta FC против Тони Эвингер
Российская девушка-боец ММА Яна Куницкая свой следующий поединок проведет за титул чемпионки организации Invicta FC против Тони Эвингер.
Шоу состоится 18 ноября в Канзас-Сити.
Эвингер провела за свою карьеру 23 поединка, в которых одержала 17 побед. Последние девять поединков она завершила в свою пользу.
Куницка победила в девяти поединках за свою карьеру при двух поражениях.
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