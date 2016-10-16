Петр Воробьев: От Ковальчука в СКА очень многое зависит

Главный тренер «СКА-Нева» Петр Воробьев поделился впечатлениями от работы с главной командой питерских армейцев.

- В принципе, было легко работать в СКА, учитывая высокий уровень «армейцев». Очень интересно было сравнить уровень лиг. Разница между лигами в количестве ошибок. В МХЛ за ошибку тебя накажут на третий-четвёртый раз, а здесь ты уже за первую поплатишься.

Очень часто обращался к Илье Ковальчуку за советом или c каким-то предложением как капитану и лидеру команды. Понятно, что от Ильи очень многое зависит в СКА. Помощь Ковальчука мне очень пригодилась. Мои идеи чаще всего он принимал и доносил до коллектива, - рассказал Воробьев.

Напомним, Петр Воробьев замещал Олега Знарка на посту наставника СКА в период выступления сборной России на Кубке мира в Торонто.

Илья Ковальчук набрал 26 очков (11+15) в 21 проведенном матче регулярного чемпионата КХЛ-2016/17.

